Palestra sobre acidentes vasculares cerebrais no Porto Santo

Em comemoração do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinalado a 29 de Outubro, a equipa da Unidade de AVC do Serviço Regional de Saúde vai, em parceria com o Grupo de Ajuda Mútua (GAM) da Madeira e Nacional, promover uma palestra, amanhã, 22 de Outubro, sobre o tema, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Com início às 11h30, esta iniciativa é dirigida à população em geral, aos sobreviventes de AVC locais, cuidadores, amigos e profissionais do centro de saúde da Ilha Dourada.

O AVC continua a ser uma das principais causas de mortalidade em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardio e cerebrovasculares.