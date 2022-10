IPMA coloca a Madeira em alerta amarelo devido a chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo para a precipitação, devido à possibilidade de ocorrência de chuva ou aguaceiros por vezes fortes.

Toda a ilha da Madeira está abrangida por este alerta para a chuva, entre as 3 e as 9 horas da manhã de amanhã, dia 20.

Mantém-se o alerta amarelo para a agitação marítima, tanto na Madeira, como no Porto Santo, entre as 6 horas da manhã do dia 20 e a meia noite do dia 21. Estão previstas ondas de nordeste, com 4 metros.