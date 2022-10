Erasmus+ leva alunos da APEL à Turquia

No âmbito do projecto 'Green Globettroters in EU', inserido no programa europeu ERASMUS+, cinco alunos e dois professores da Escola da APEL realizaram de 9 a 15 de Outubro uma mobilidade à cidade de Manavgat, na Turquia.

O tema da mobilidade centrou-se na pegada CO2 do sector do turismo, tendo os alunos sido sensibilizados para as medidas a adoptar para contribuir para a diminuição da emissão de gases que provocam o efeito de estufa.

Na Turquia, os alunos madeirenses assistiram a uma palestra sobre a pegada de carbono, efectuaram a plantação de árvores numa zona que foi alvo de um grande incêndio e puderam visitar alguns pontos turísticos de interesse.

A APEL promoveu o turismo da Ilha da Madeira na comemoração dos 'ERASMUS DAYS', realizado pela escola turca anfitriã.

O projecto envolve escolas de outros três países, nomeadamente de Itália (Roma), duas de França (Lyon) e uma da Sérvia (Belgrado).