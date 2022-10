Casa da Cultura de Câmara de Lobos recebe duas palestras sobre o Holocausto

No âmbito da exposição 'Para Lá das Aparências' - patente na casa da Cultura de Câmara de Lobos - até 28 de Outubro, os cursos EFA, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com o apoio da Memoshoá - Associação Memória e Ensino do Holocausto, dinamizam um conjunto de eventos nos próximos dias 14 e 15.

Na sexta-feira (dia 14), o vice-presidente da Memoshoá, Ricardo Presumido, irá dinamizar duas palestras sobre o Holocausto. A primeira, destinada aos alunos do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário, terá lugar às 15 horas e outra, para formandos dos cursos EFA e outros públicos, às 19h30.

Depois de cada palestra será ainda realizada uma visita guiada e comentada à exposição 'Para Lá das Aparências'.

Já no sábado (dia 15) decorrerá, também na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, uma acção de formação para docentes de todos os grupos de recrutamento, com duração de 5 horas.

"Infelizmente assistimos de forma continuada a uma perturbação crescente de valores que tínhamos como seguros na civilização europeia, exigindo que se faça uma retrospectiva destes acontecimentos marcantes na história da humanidade e se retirem valiosas ilações para a consciencialização das gerações futuras. Assim, a formação de docentes, revela-se com uma importante ferramenta de conhecimento para uma aplicação multidisciplinar em contexto de sala de aula", destaca organização em comunicado de imprensa a propósito da temática que serve de base a estas actividades, que pretendem essencialmente "formar e sensibilizar os professores para o ensino e debate sobre o Holocausto; fornecer instrumentos práticos para os docentes poderem aplicar em contexto de sala de aula e promover meios de reflexão que permitam através do ensino do passado, reflectir sobre o presente".

A ocasião servirá também para estabelecer protocolos de cooperação entre a Memoshoá e a autarquia de Câmara de Lobitos, que visem a dinamização de futuros eventos, aproveitando a deslocação à Região do vice-presidente da organização.