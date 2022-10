SESARAM adere ao 'Stop Infeção Hospitalar 2.0'

O Serviço Regional de Saúde - SESARAM assinou, no passado dia 17 de Outubro, o protocolo de adesão ao 'Stop Infeção Hospitalar 2.0'. O protocolo engloba 22 instituições, das quais 10 eram já participantes da versão 'Stop Infeção Hospitalar 1.0'.

O SESARAM integra um dos grupos de cinco elementos, juntamente com mais quatro instituições, São João do Porto, Vila Nova de Gaia, Entre o Douro e Vouga e Açores, respectivamente.

A Direção-Geral da Saúde, através do seu Programa Prioritário de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências a Antimicrobianos (PPCIRA/DGS), em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e o apoio técnico-científico do Institute for Health Improvement (IHI), assumiu o compromisso de disseminar um projecto de Melhoria da Qualidade em Saúde, já realizada com sucesso em 12 estabelecimentos.

Para o efeito, lançou uma iniciativa designada 'Stop Infeção Hospital 2.0', alargando a Colaborativa a um total de 22 instituições hospitalares, seleccionadas mediante candidatura, com o objectivo de reduzir em 50% a incidência de infecções hospitalares, no prazo de 3 anos.

O Ministério da Saúde reconhece a relevância deste projecto nos hospitais sob sua tutela e dele partilha os propósitos, conforme plasmado no Despacho n.° 10901/2022, de 8 de Setembro, que considera a 'Participação da instituição no STOP Infeção Hospitalar 2.0' um indicador do Índice de Qualidade do PPCIRA, parte integrante do processo de contratualização de cuidados de saúde no SNS.

O protocolo foi assinado pelo director clínico, em representação do Conselho de Administração do SESARAM, José Júlio Nóbrega.