Cristiano Ronaldo afastado pelo Manchester United do jogo com o Chelsea

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi afastado pelo Manchester United do encontro com o Chelsea, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.

"Cristiano Ronaldo não fará parte do plantel do Manchester United para o encontro com o Chelsea, da Premier League. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse encontro", lê-se numa nota nos 'red devils'.

Depois de não ter sido lançado pelo treinador neerlandês Erik ten Hag, o internacional português abandonou na quarta-feira o relvado de Old Trafford antes do final da partida com o Tottenham (2-0), também da Liga inglesa, quando ainda nem estavam decorridos os 90 minutos.

"Não falei com ele. Não tomei atenção a isso, vou lidar com isso amanhã. Quero manter o foco na equipa", referiu Ten Hag no final do encontro.

Esta temporada, Ronaldo, de 37 anos, fez apenas 12 jogos, seis dois quais a titular - quatro na Liga Europa -, e marcou dois golos.