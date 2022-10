Núcleo Farmacêutico do SESARAM premiado em concurso nacional

O Núcleo Farmacêutico do SESARAM conquistou prémio de melhor poster no âmbito da 'Estrada Nacional 2 do Conhecimento' do V Encontro 'Vamos Falar' da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde, que decorreu entre os dias 15 e 17 de Outubro, no Algarve.

O Poster 'Excipientes: Conhecer para bem tratar' reflecte o trabalha desenvolvido e implementado pela farmacêutica do Núcleo Farmacêutico do SESARAM Sara Capelo.

Criado com o intuito de mapear todos os constituintes por medicamento, assim como todos os medicamentos existentes no Formulário do SESARAM.

O projecto foi implementado de modo a "ser possível identificar por medicamento qual a apresentação que contém um excipiente, a que o doente que o vai utilizar, seja alérgico e permite ainda, escolher o medicamento que contém excipientes, a que o doente não apresenta alergias, garantindo assim a acessibilidade e a segurança na utilização do medicamento", explica o SESARAM.

O trabalho apresentado teve como co-autoras as farmacêuticas Margarida Sousa e Cláudia Fernandes.

A 'Estrada Nacional 2 do Conhecimento' procura viabilizar a partilha do saber farmacêutico, gerado em qualquer área da sua intervenção por meio de trabalhos científicos originais ou apresentados em diferentes cenários, nacionais e internacionais.