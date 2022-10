Estudantes do ISAL visitam Museu Quinta das Cruzes

Duas dezenas de estudantes do 2º e 3º ano da licenciatura de Turismo do Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL participaram nesta tarde, numa visita orientada ao Museu Quinta das Cruzes, orientada pelo docente Diogo Goes.

Também nesta ocasião assistiram à interpretação musical integrada na programação do 'Festival Internacional de Guitarras da Madeira', uma iniciativa que é organizada pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, instituição de utilidade pública.

Esta visita insere-se no plano de actividades do Departamento de Ciências Humanas e Sociais com direcção de Diogo Goes, docente das respectivas unidades curriculares.

"É importante a aproximação da comunidade académica da realidade museológica regional, contribuindo para a valorização do património cultural", destacou Sancha de Campanella, vice-directora geral do ISAL, que informou que o instituto superior vai organizar em Janeiro de 2023 a sexta edição da Semana da História da Arte, que contempla um roteiro pelo património edificado e a visita a vários museus regionais.