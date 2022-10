SESARAM realiza 1.ª edição da Formação “MASS TRAINING”

O Serviço Regional de Saúde através do Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM) realizou, no passado dia 8 de outubro, em parceria com Universidade da Madeira, a primeira Formação do “Mass Training” em Suporte Básico de Vida.

Integrado nas comemorações do 10.º aniversário do CSCM celebrado no passado mês de setembro, o evento teve como objetivo sensibilizar a comunidade universitária, para a importância das medidas que compõem a cadeia de sobrevivência e para as ações que mudam o prognóstico de uma vítima de paragem cardiorrespiratória.

O “treino em massa” de Suporte Básico de Vida proporcionou a prática de manobras de suporte básico e de medidas que estão ao alcance da população, dando especial ênfase ao pedido de ajuda e às compressões torácicas.

O evento coordenado pelas médicas do SESARAM, Catarina Lume e Mariana Luís, juntou entre médicos e enfermeiros sete formadores, Luís Gomes, Mariana Mota, Micaela Peixoto, Elma Pacheco, Vilma Martins, Dino Fernandes e Carolina Morna, respetivamente.

A 1ª edição do “Mass Training” contou com 45 inscritos, entre os quais alunos, docentes e funcionários da UMa.

O Centro de Simulação Clínica da Madeira tem como coordenadora, a médica anestesiologista, Regina Rodrigues, e na área enfermagem, o enfermeiro especialista Luís Jardim.

Desde o início da sua atividade, o CSCM já realizou cerca de 600 cursos, envolvendo mais de 8 mil formandos e 4 mil horas de formação.