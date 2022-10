CMF realiza campanha de profilaxia médica para cães e gatos em todas as freguesias do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal vai promover, a partir do sábado, dia 22 de Outubro, a 'Campanha Profilaxia Médicas para Cães e Gatos', destinada a animais com mais de três meses de idade, de todas as freguesias da capital madeirense.

O início da campanha está marcado para São Roque, este sábado, na Escola do Lombo Segundo, e a vereadora Nádia Coelho realça que esta iniciativa vai incluir, gratuitamente para os munícipes, "a administração da vacina antirrábica, a identificação dos animais com transponder, o registo no SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia), desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário e, quando aplicável, licenciamento nas Juntas de Freguesia”, como explica Nádia Coelho. A vereadora destaca que "para participar é necessário inscrever-se, antecipadamente, na respectiva Junta de Freguesia", havendo um limite de 60 inscrições

A vereadora do Funchal alerta ainda que a vacina da raiva administrada nas últimas campanhas é válida por 3 anos para os cães, e 1 ano para os gatos, pelo que “cães vacinados no ano 2020 e 2021 ainda têm a vacina válida e não deverão ser inscritos nesta campanha”.

Depois de São Roque, segue-se a freguesia da Sé (24 Outubro), no Jardim Municipal; Imaculado e São Martinho (29 Outubro) na Junta de Freguesia; São Gonçalo e Santa Maria Maior (5 Novembro), também nas instalações da Junta; Santa Luzia e Santo António (12 Novembro), nos jardins da Segurança Social e na Junta, respectivamente; São Pedro e Monte (19 Novembro), na Junta e no Colégio do Infante.

A vereadora Nádia Coelho relembra que “todos os cães devem se apresentar, necessariamente, com trela ou açaimo funcional, à excepção dos cães perigosos ou de raça potencialmente perigosa, que deverão apresentar-se com ambos os meios de contenção. Já os gatos devem apresentar-se, obrigatoriamente, numa transportadora adequada”.

Espaço Causa Animal no Centro do Funchal

Nádia Coelho relembra que o executivo camarário, liderado por Pedro Calado, inaugurou recentemente um espaço dedicado à causa animal, no centro do Funchal, mais precisamente na Rua da Alegria.