SESARAM divulga vídeos informativos sobre o uso de canetas de adrenalina

O Serviço Regional de Saúde realizou, através do Serviço de Pediatria, dois vídeos informativos sobre o uso das canetas de adrenalina, Epipen e Anapen.

Os vídeos exemplificam a sequência de procedimentos a adoptar numa situação de anafilaxia - uma reacção alérgica aguda que pode ser fatal - e a forma correcta de utilização e de administração da adrenalina, com cada uma das canetas.

Os vídeos, que permitem aos profissionais de saúde, continuar a instruir os professores, pais e funcionários, a prevenir e tratar, possíveis reacções graves relacionadas com a alimentação, serão divulgados através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, pelas escolas da Região Autónoma da Madeira.

Realizados no âmbito da sessão formativa online, com o tema 'Alergia Alimentar e Anafilaxia na Escola', os vídeos surgiram da necessidade de aumentar a capacidade de resposta na intervenção, para que, a longo prazo seja possível combater a iliteracia, a recorrência dos episódios anafilácticos e a sua letalidade.

Os vídeos contam com a participação da enfermeira do Serviço de Pediatria e Consulta do Serviço Regional de Saúde, Fernanda Vila e estão disponíveis, no sub portal do Serviço de Pediatria, no site do SESARAM,EPERAM