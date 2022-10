Escola Horácio Bento de Gouveia presente no projecto europeu 'Green Energy'

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia vai debater questões relacionadas com a eficácia energética, a multiculturalidade e a dimensão europeia da educação no projecto europeu 'Renewable Energy in the water, energy & food': remember the future and save today'.

Este projecto, que visa apostar na sustentabilidade e boas práticas ambientais, vai envolver professores da Itália, Roménia, Polónia e Portugal, estando previstas diversas mobilidades no decorrer do seu calendário de execução.

Com a participação nestes projetos internacionais, a HBG cria um espaço dinamizador da cidadania europeia e reforça a sua internacionalização, oferecendo assim oportunidades de crescimento profissional a todos os seus intervenientes.