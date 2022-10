Unidade do Doente Frágil vê premiado "trabalho de excelência"

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) manifestou-se, hoje, publicamente sobre a conquista do terceiro lugar na 11.ª Edição do Prémio de Saúde Sustentável, na categoria 'Integração de Cuidados'. A distinção foi atribuída ao projecto da Unidade do Doente Frágil, precisou o SESARAM em comunicado de imprensa, congratulando-se com o reconhecimento.

A Unidade do Doente Frágil é pioneira a nível nacional e vê agora premiado o seu trabalho de excelência em prol dos doentes. SESARAM

A entrega do prémio decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa, e contou com a presença de um profissional de saúde afeto à unidade, o médico especialista em Medicina Interna, João Miguel Feitas.

O Prémio Saúde Sustentável é uma iniciativa que junta, a SANOFI e o Jornal de Negócios, que procura premiar boas práticas para a sustentabilidade da Saúde em Portugal.

SESARAM finalista na 11.ª edição do Prémio Saúde Sustentável Foram revelados ontem, 12 de Outubro, os vencedores da 11.ª edição do Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa que junta a Sanofi e o Jornal de Negócios, com o apoio da NTT Data, numa cerimónia que decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa.

Localizada no Hospital dos Marmeleiros, a Unidade do Doente Frágil tem como principal objectivo "promover cuidados altamente diferenciados de saúde a doentes frágeis e serve de interface entre a alta clínica e o regresso ao domicílio".

A equipa, coordenada pelo médico especialista em Medicina Interna, Miguel Homem Costa, é multidisciplinar e integra profissionais de saúde de diferentes áreas.

Todo o trabalho realizado no SESARAM foi apresentado ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no passado dia 21 de Abril de 2022.