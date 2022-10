Santa Cruz aposta na criação de uma residência de autonomização para vítimas de violência doméstica em Gaula

Na Reunião de Câmara, descentralizada em Gaula, o presidente do executivo de Santa Cruz anunciou uma série de investimentos naquela freguesia, que constar no Orçamento e Plano do próximo ano.

Um dos investimentos será o de aproveitar a Escola da Fazenda, património municipal neste momento ao abandono, para criar naquele local um projecto social de âmbito concelhio, que será uma casa de autonomização para mulheres vítimas de violência doméstica.

É do conhecimento geral que as vítimas são muitas vezes obrigadas a se manterem no mesmo espaço do agressor, com os perigos que daí decorrem. Por isso, temos ali uma oportunidade única de sermos pioneiros na Região, num projecto que vamos candidatar a fundos europeus. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Na mesma freguesia, também vai avançar um projecto no Largo da Cerca, na Achada de Gaula, através da criação de um grande anfiteatro, que vai ainda contemplar uma nova dinâmica de circulação nas vias em volta.

2023 será um ano de investimento em todo o concelho Filipe Sousa

Na mesma reunião, o autarca respondeu ainda à Coligação Cumprir Santa Cruz, que apresentou uma declaração contra a anunciada criação de estacionamentos pagos em lugares que hoje são gratuitas. A coligação, pela voz da vereadora Angelizabel Freitas considerou a "medida precipitada, prepotente e sem critério".

Por sua vez, Filipe Sousa disse ter a certeza de que aquele não é o verdadeiro sentir de alma da vereadora, e explicou que em "política há que tomar medidas que não são sempre fáceis".

No caso dos estacionamentos pagos é uma medida necessária, porque estacionamentos que deveriam ser rotativos, são ocupados por rent-a-cars, e por trabalhadores de outros concelho que depois são transportados em carrinhas, prejudicando os moradores e o comércio. Esta é assim uma medida de mobilidade que vai beneficiar o crescimento económico e a qualidade de vida de quem vive no concelho. Não é uma questão de receita, porque a receita é mínima Filipe Sousa

Na reunião foram ainda aprovados os votos de louvor e atribuição de medalhas de mérito aos empresários Márcio Nóbrega, Adelino Paulo e José Alfredo Quintal.