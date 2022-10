“Esta é a forma mais aberta e democrática de pensar o futuro da Região”

Enquanto representante da comissão organizadora do projecto 'Compromisso 2030', Pedro Calado sublinhou que esta iniciativa será uma "forma mais aberta e democrática de pensar o futuro".

Uma reflexão conjunta que reitera essencial, precisamente ao envolver toda a sociedade civil, chamando-a a contribuir para pensar o futuro e, em particular, os 30 grandes temas que integram este projecto. “Temos um passado com muito respeito e a verdade é que o PSD/M foi o grande responsável pelo desenvolvimento desta terra”, disse, responsabilidade essa que, neste momento, projeta-se para o futuro e para as novas gerações.

A Região tem de estar acima do partido. Por isso, queremos que a população se associe a este projecto, apresente os seus contributos e garanta que, no próximo ano, possa ser apresentado um Programa de Governo que nos orgulhe a todos e que nos permita continuar a crescer, numa terra onde se pensa e cumpre, ao contrário de outros que demoram 50 anos a tomar uma decisão Pedro Calado, representante da comissão organizadora do 'Compromisso 2030'

A comissão do projecto 'Compromisso 2030' vai contar com Pedro Calado, José Prada, Jaime Filipe Ramos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Bruno Melim e Bruno Macedo.