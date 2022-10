Albuquerque desafia PwC a sedear fiscalmente a empresa no CINM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aproveitou a inauguração, no Funchal, da primeira loja na Madeira da empresa PwC - empresa de Consultoria e Auditoria - para desafiar os seus responsáveis "a sedear fiscalmente" a empresa no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Apontou três grandes vantagens para no âmbito da competitividade fiscal para justificar o conselho, e assim "juntar o útil ao agradável", reforçou.

Albuquerque diz ficar a aguardar pela "decisão inteligente" da PwC.

Antes, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, também elogiou a aposta da PwC no Funchal, considerando mesmo que esta era "uma lacuna que existia não estarem aqui (Funchal)".

Segundo o autarca, "sentimo-nos mais seguros saber que uma empresa com a PwC está aqui connosco", reforçou.