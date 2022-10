Estamos a concretizar “aquilo que eles foram incapazes de fazer”, afirma Calado

O executivo municipal do Funchal, liderado pelo ‘Funchal Sempre à Frente’, assinala esta quinta-feira um ano de mandato. Em declarações após a reunião de câmara, e já em resposta às críticas da Coligação Confiança, que acusou a gestão de Pedro Calado de apresentar trabalho “à sombra” do trabalho do anterior executivo, o actual autarca desafiou a oposição a olhar para a realidade do concelho.

“Não sei se foi à sombra ou se nós acabamos por concretizar aquilo que eles foram incapazes de fazer”, afirmou Pedro Calado, dizendo que quando chegaram ao Município do Funchal aquilo que encontraram “foi uma cidade parada, uma cidade estagnada”. “E o que nós fizemos foi acabar aquilo que eles foram incapazes de acabar”, reiterou.

O presidente da CMF reconheceu os constrangimentos que a população tem sentido devido às obras no concelho, mas insistiu que a reabilitação urbana e a aposta na mobilidade são imprescindíveis no futuro que estão a traçar para o Funchal. Há mais apoios para as famílias e as empresas, nomeadamente através da eliminação da derrama.

Calado adiantou ainda que estão a resolver muitos problemas deixados pelo anterior executivo da Coligação Confiança. “Deviam de assumir as irresponsabilidades que tiveram, de tantas dívidas e de tantos processos em tribunal que deixaram aqui na Câmara. Estamos a resolver isso também”.

Desta reunião de câmara saiu ainda a aprovação do relatório final de qualificação de um concurso para a manutenção e gestão da ETAR e restantes estações elevatórias do concelho do Funchal. Estão neste momento em auscultação três empresas, num procedimento que deverá arrancar a 1 de Dezembro de 2022, por um período de dois anos, e num investimento de 1,5 milhões de euros.