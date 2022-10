Longas filas para aceder ao Funchal

Bom dia. Trânsito complicado esta manhã. Na Via Rápida, no sentido Machico- Ribeira Brava há uma longa fila que já chegou a ser de 6 km, que se estende desde a Cancela e alivia um pouco depois do nó de pestana Júnior.

Segundo a aplicação Infovias, deve-se ao tráfego intenso e que, pelo que podemos perceber, também se deve à chuva, mas sobretudo ao nevoeiro que se faz sentir em toda a zona desde a subida do Caniço até à Boa Nova.

O cenário não é fácil para a condução, pelo que muita cautela no pedal e ao volante. A fila nesse sentido já se estende à Ponte do Caniço.

No sentido oposto também alguns problemas desde o nó de Câmara de Lobos até à subida de Santa Rita, a fila começa a ficar também bastante complexa de gerir.

A acrescentar a esse rol de problemas, toda a zona da baixa funchalense está com trânsito condicionado, sobretudo porque com a chuva há trânsito mais lento e mais carros particulares a circular.

Nunca é demais reforçar o aviso para os cuidados a ter nestas condições meteorológicas.