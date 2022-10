Volta à Cidade do Funchal corre este ano contra a violência doméstica e sob a bandeira da inclusão

A 63.ª Volta à Cidade do Funchal transporta, este ano, um alerta contra a violência doméstica e pretende ser a Corrida de São Silvestre mais inclusiva de sempre.

Sob o lema ‘Contra a Violência Doméstica não parar”, a Associação de Atletismo da Madeira quer chamar a atenção para um problema social que “não pode ser olhado de lado”, começou por salientar o presidente da Associação, Policarpo Gouveia, durante a apresentação da prova que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), parceira deste evento desportivo.

À campanha junta-se o Instituto de Segurança Social da Madeira que vai “promover uma exposição pormenorizada sobre o tema”, nos dias que antecedem a prova e durante a competição.

Parte das receitas das inscrições vão ser canalizadas para “um fundo de apoio às vítimas da violência doméstica”, aberto, também, a donativos.

A Volta à Cidade do Funchal, deste ano, corre-se, ainda, sob o lema da inclusão, e por isso a prova é para todas as pessoas. Estão abertas “as inscrições para quem quiser participar na volta levando consigo um atleta invisual. Pessoas com dificuldades motoras, também, poderão ser acompanhadas durante o percurso de 5.850 metros”, vincou Policarpo Gouveia.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, destacou o carácter social e solidário da Volta à Cidade do Funchal.

“É com satisfação que vemos que a prova será aberta às pessoas com necessidades especiais, às pessoas com deficiência, e que de uma forma inovadora vamos ter uma prova mais inclusiva”, frisou José Manuel Rodrigues.

A violência doméstica é um flagelo social na nossa sociedade, que temos que combater diariamente. O desporto pode ser um excelente veículo para transmitir uma mensagem forte contra a violência doméstica na Madeira, no país e no mundo” José Manuel Rodrigues.

Esta foi a última apresentação pública de Policarpo Gouveia como presidente da Associação de Atletismo da Madeira e um momento aproveitado pelo director regional do Desporto para agradecer o trabalho prestado em prol da prática desportiva. “São 25 anos de trabalho inesgotável, de crescimento sustentado, de desenvolvimento desportivo e de contributos inequívocos ao desenvolvimento desportivo da Região”, afirmou David Gomes. “Esta prova é o corolário deste fantástico trabalho que tem vindo a ser feito”, reforçou.

“Verificar que existe aqui uma prova que vai dar oportunidade a que as pessoas quebrem as suas barreiras, os seus tabus e que se possam juntar às festividades de Natal, com prática desportiva, na elevação da sua saúde e do bem-estar é algo que apraz registar”, disse o director regional do Desporto, adiantando, ainda, que o Governo Regional “majora as provas com a dimensão de inclusão social”.

A Volta à Cidade do Funchal é a Corrida de São Silvestre mais antiga da Europa. Traz à Madeira atletas de renome nacional e internacional.

“Para ter o dorsal personalizado, as inscrições têm de ser feitas até ao final de Novembro”, esclareceu o presidente da Associação de Atletismo da Madeira.