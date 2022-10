PS-Santa Cruz critica insensibilidade do Executivo JPP em tempos de crise

A concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista critica, em nota enviada esta manhã às redacções, a intenção da Câmara Municipal de Santa Cruz de implementar estacionamentos de duração limitada nas zonas de Santa Cruz, Caniço de Baixo e Eiras-Figueirinhas.

António Alves, presidente da estrutura concelhia socialista, considera que o Município deveria ter a preocupação de implementar medidas que não onerassem, ainda mais, as famílias de Santa Cruz. “A Câmara Municipal deve apoiar as famílias, os comerciantes e promover políticas que ajudem a fazer face às dificuldades económicas, geradas pelo impacto da mais alta taxa de inflação dos últimos 30 anos que as famílias estão a atravessar, perante a qual todos os euros contam”, aponta.

António Alves diz não acreditar que a autarquia esteja à procura de receita, recordando o excedente orçamental que a Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta, além do aumento previsto da receita proveniente da recente atualização de 1 para 2 euros da taxa turística, bem como a receita arrecadada com a Derrama Municipal. “Não se percebe o porquê desta atitude”, vinca.

A concelhia do Partido Socialista entende a indignação dos vários munícipes que lhe têm feito chegar o seu desagrado, referindo que tudo fará para salvaguardar os interesses dos santacruzenses.

Por outro lado, o PS alerta para a falta de estacionamentos com postos de carregamento para veículos elétricos, algo que é fundamental “quando se pretende reduzir a utilização de combustíveis fósseis e as emissões de dióxido de carbono, apostando numa mobilidade urbana ambiental e economicamente mais sustentável”.

Ciente também da importância de ajudar os comerciantes, António Alves adianta que o PS vai levar uma proposta à próxima reunião de Assembleia Municipal a pedir a isenção do pagamento de estacionamento no concelho de Santa Cruz a todos os que realizem compras no comércio local, medida a entrar em vigor com efeitos imediatos e a terminar a 31 de janeiro de 2023.