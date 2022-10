Reacção secundária às vacinas anti-covid afectou um em cada 850

Apenas uma em cada 850 vacinas originou alguma reacção secundária é o título principal desta edição do seu DIÁRIO de 16 de Outubro de 2022.

Acrescentamos: "Desde o arranque do processo de vacinação contra a covid até ao mês de Setembro foram inoculadas 542 mil doses. Queixas frequentes mais reportadas foram dor muscular e de cabeça. Região comunicou mais efeitos colaterais do que todo o país." Para ler mais vá à página 7.

Outro assunto em destaque é o calvário do Marítimo que continua, desta feito tendo sido Corrido da Taça, com a foto em destaque de grande plano entre adeptos e equipa. "Verde-rubros eliminados da prova rainha pelo Mafra da II Liga", acrescentamos. E damos também nota que o Nacional foi "mais feliz no prolongamento". Veja as crónicas nas páginas 17 e 18. Hoje Camacha e Machico também entram em campo.

Outra notícia em destaque de primeira são os 200 anos de 'Igreja Inglesa', notícia acompanhada com uma foto do local, na qual as celebrações vão acontecer. "Um encontro ecuménico no próximo domingo, que vai contar também com católicos, luteranos e presbiterianos" e que "será o ponto alto das celebrações da presença dos anglicanos na Madeira". Saiba mais nas páginas 4 e 5.

Num balanço já da ida às comunidades, Albuquerque defende aproximação de Lisboa a Caracas. O "presidente do GR recorda número e interesses dos portugueses no país para pedir 'bom relacionamento institucional' entre governos", enquanto o secretário de Estado das Comunidades, Paulo "Cafôfo anuncia reforço de 300 mil euros no ensino do português". Leia tudo entre as páginas 8 e 10.

Por fim, a entrevista e uma citação: "Não se pode internar um sem-abrigo apenas porque sim". Quem o afirma é Fernando Vieira, psiquiatra com intervenção na revisão da lei de Saúde Mental" que "diz que viver na rua não é sinónimo de doença". Leia. Está nas páginas 24 e 25.

