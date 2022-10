Sandra Martins Fernandes de volta à federação

Sandra Fernandes, actual coordenadora do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo está de volta aos quadros técnicos das selecções nacionais.

A técnica radicada na Madeira há mais de duas décadas assume a selecção nacional de Sub-17 em femininos com o primeiro estágio marcado para Lamego de 24 a 29 de Outubro.

Gionava e Beatriz na selecção de Sub-17

Esta convocatória conta com duas jovens do CD Bartolomeu Perestrelo, Giovana Moniz e Beatriz Barros.

Sandra Martins Fernandes veio para a Região nos anos noventa para vestir a camisola do CS Madeira tendo mais tarde também alinhado no Académico do Funchal. Dois emblemas que ajudou na conquista de vários títulos.

Como técnica, mais recentemente, a nível nacional, esteve ao serviço do Madeira Andebol SAD em femininos tendo também uma passagem pelo andebol masculino ao serviço do AM Madeira Andebol SAD.