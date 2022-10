Idosos do Porto Santo convidados a vir passear à Madeira

O Município do Porto Santo irá promover a realização de uma viagem à Madeira "destinada aos seniores do concelho (pessoas com 65 ou mais anos de idade) que queiram participar, pretendendo deste modo criar condições que permitam contribuir para um envelhecimento activo e saudável da população", isto no âmbito das comemorações do dia Internacional do Idoso.

Informa a autarquia, "para participar na viagem é necessário efectuar a respectiva inscrição no gabinete de acção social da Câmara Municipal do Porto Santo, no valor de 25 euros".

A viagem "irá realizar-se entre os dias 9 e 11 de Novembro do corrente ano e o seu programa pretende proporcionar, além de uma vertente cultural, momentos de convívio e de lazer", acrescenta a CMPS, que "assegura todas as questões associadas ao transporte, estadia, refeições bem como todas as actividades associadas ao passeio pela ilha da Madeira".

Conclui o executivo camarário que "é cada vez mais necessário focar-se na população idosa, cumprindo iniciativas que visam o seu convívio e interacção salutar, não esquecendo o acesso à cultura e ao saber", além de que, "por uma questão de equidade, o município pretende realizar outras viagens, nos mesmos moldes, durante o seu mandato no sentido de abranger o máximo de pessoas possível", garante.