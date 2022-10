Projecto de formação da Universidade Aberta permite "uma educação positiva"

No âmbito da formação para professores, em concreto, o Projecto de Educação e Empreendedorismo e Cidadania, da responsabilidade do gabinete 'Empreende', da Universidade Aberta, que hoje decorreu, na Assembleia Municipal do Funchal, a vereadora Helena Leal afirmou que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apoia o "envolvimento nas actividades", nomeadamente através dos programas 'Piratas dos Sonhos' (alunos do pré-escolar), 'Exploradores de Sonhos' (alunos do 1.º e 2.º anos) e 'Brincadores de Sonhos' (alunos do 3.º e 4.º anos), que desenvolveram "excelentes trabalhos" apresentados, no ano letivo passado, na Mostra e no palco do Teatro Municipal Baltasar Dias.

A vereadora destacou a "excelência desta oficina de pedagogia empreendedora", e o contributo para que aconteça "uma educação positiva", também caracterizada pela "sistematização, criactividade e muita reflexão", sendo que a CMF visa, nesta área, a promoção do "sucesso escolar dos alunos que frequentam as escolas do município".

No ano lectivo transacto, este projecto alcançou sete escolas, 38 turmas, 760 alunos/as e ainda 57 docentes.