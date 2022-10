Funchal desenvolve projecto com a UMa para a conservação dos polinizadores no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a Universidade da Madeira (UMa), está a desenvolver um projecto que visa "avaliar, melhorar e promover a conservação" dos polinizadores (abelhas, vespas, moscas, borboletas, traças e besouros) no Parque Ecológico do Funchal.

Este projecto está alinhado com a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 e é realizado em parceria com a rede nacional, Pollinet.

Concretamente pretende-se: “fazer um levantamento das espécies polinizadoras presentes no parque; identificar as espécies polinizadoras associadas às plantas nativas e endémicas; avaliar o estado dos polinizadores através de actividades de investigação e criar uma coleção de referência que servirá para identificar as espécies e sensibilizar a população para a necessidade da sua conservação", explica a vereadora com o pelouro do Ambiente.

Nádia Coelho sublinha que "os polinizadores são essenciais para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas naturais e da produção agrícola sustentável".

A vereadora alerta que "as alterações no uso do solo, intensificação agrícola, invasões biológicas e alterações climáticas são as principais ameaças à biodiversidade", pelo que "face ao declínio global dos polinizadores, é crucial desenvolver uma estratégia regional para travar o seu declínio e manter a sustentabilidade dos serviços de polinização".