Acção de formação "Ensinar o Holocausto no Século XXI"

Os cursos EFA da escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos em conjunto com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a APEFA - Madeira, no âmbito do Projecto Nunca Esquecer e inserido no programa do ERASMUSDAY 2022, dinamizam uma Acção de Formação para docentes de todos os grupos disciplinares, intitulada - Ensinar o Holocausto no Século XXI, cujo formador é o Dr. Ricardo Presumido (Vice Presidente da Memoshoá), no dia 15 de outubro, pelas 9H00, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos (Rua S. João de Deus, N.º 30 - Câmara de Lobos)

Esta ação terá a duração de 5 H e aguarda-se a validação, pela DRE, para progressão na carreira docente. Mais informações através do email: [email protected]

As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/tfP3HZmgAqUhquL19