"É um momento importante para preparar-se para o futuro"

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, voltou a alertar esta sexta-feira, 14 de Outubro, para a importância de antecipar possíveis ameaças ao sector decorrentes da guerra na Ucrânia, da inflação e do aumento das taxas de juro.

O governante reagia aos dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, que dão conta que em Agosto deste ano os estabelecimentos de alojamento turístico Região contabilizaram mais de 1,1 milhões de dormidas, sendo que os proveitos totais e os de aposento, fixaram-se nos 65,9 e 47,7 milhões de euros, respectivamente.

Dormidas superam 1,1 milhões incluindo todos os alojamentos turísticos na Madeira De acordo com nota da Direcção Regional de Estatística da Madeira, a taxa de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico da RAM aproximou-se dos 85% em Agosto, o que atendendo às mais de 1,1 milhões de dormidas registadas em todas as unidades (incluindo os alojamentos locais com menos de 10 camas, que não são contabilizados pelo INE), estabelece novo recorde, já depois de em Julho ter sido superada a marca do milhão de dormidas num mês.

Ao DIÁRIO, na ilha do Porto Santo, Eduardo Jesus confirmou que as estatísticas "revelam exatamente" o que foi verificado no terreno durante esse mês: "Uma grande procura pela Madeira, uma grande afluência de turistas com grande expressão no mercado nacional". Quanto às receitas, o governante apontou para um novo recorde: "Um número que nós nunca tínhamos experimentado relativamente aos proveitos de um mesmo mês".

O secretário regional do Turismo afiançou que este "é um momento importante para recuperar tudo o que o sector atravessou nos anos de pandemia", alertando que é também tempo de "preparar-se para o futuro", em que são esperadas "algumas incertezas" motivadas por "toda a instabilidade que está a ser criada pelo conflito militar a leste, assim como a influência da taxa de juro e mesmo da inflação".

Não é possível prever qual é o impacto que daí vem, mas é natural que retire a confiança das pessoas em viajar e o rendimento disponível para as viagens, essas são ameaças que temos que precaver e antecipar, através da promoção, dirigindo comunicação específica aos públicos menos afectados e mantendo uma mensagem muito forte de que a Madeira é um destino seguro. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura