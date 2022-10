Sociedade Brasileira de Sommeliers visita a Madeira na próxima semana

A Confraria Enogastronómica da Madeira "apresenta os sabores madeirenses a uma delegação da Sociedade Brasileira de Sommeliers, que se desloca pela primeira vez à Região, na próxima semana", anuncia numa nota de imprensa divulgada hoje.

O encontro "terá início em Câmara de Lobos, com apresentação de cumprimentos ao presidente do Município, Pedro Coelho, e prossegue com uma visita aos vinhedos do produtor Octávio Ascensão Ferraz, que contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos", conta.

A Sociedade Brasileira de Sommeliers (SBSomm) é "uma organização sem fins lucrativos, de abrangência nacional, com sede na Região Metropolitana de Campinas (cerca de 3 milhões de habitantes, a 90 km de São Paulo), dedicada a disseminar a cultura do vinho no Brasil", explica.

A SBSomm "foi fundada em 2002, tendo formado milhares de pessoas" e "o seu Curso de Sommelier Profissional é o mais tradicional e reconhecido na região", acrescenta a nota. "A cada ano, o grupo realiza viagens de estudos a diversas regiões vinícolas do mundo" e "esta será a 56.ª viagem ao longo dos seus 20 anos de actividade, e a primeira à Ilha da Madeira", faz notar.

Os membros da SBSomm "também gostam de conhecer a gastronomia das várias regiões que visitam, o que os levou a entrar em contacto com a Confraria madeirense, de modo a estabelecer um intercâmbio cultural com as pessoas locais que defendem e promovem este património", explica a razão da sua participação.