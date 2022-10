"Tínhamos o jogo ganho e, no último lance da partida, um jogador canhoto faz um grande golo de pé direito". Assim justificou, em parte, o treinador do Marítimo, após a derrota e consequente eliminação da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. No final da partida João Henriques, acompanhado de alguns jogadores, foi confrontado na linha lateral por adeptos do clube que acompanharam a equipa a Mafra.

"Temos a obrigação de saber reagir a isto tudo", frisou. "Estarmos a tentar chegar à primeira vitória e, por escassos segundos, não a conseguirmos, pesa muito nos jogadores. Entraram no prolongamento com menos um jogador e com a questão psicológica em cima".

Confiante, o treinador maritimista garanta: "Vamos ultrapassar esse peso quando conseguirmos a primeira vitória, que acreditamos que seja já no próximo fim de semana. A infelicidade tem-nos acompanhado, mas acreditamos muito que o nosso trabalho vai trazer felicidade para o nosso lado."

Na análise à partida, Henriques frisou: "Perdemos por culpa própria, devíamos ter segurado melhor a vitória naqueles últimos segundos. Não podemos deixar acontecer, mas é muito fruto do contexto atual. Esta inconstância é fruto da ansiedade e de querer fazer as coisas bem. A equipa estava tão perto de conquistar a primeira vitória e, depois, parece que fica meio encolhida e não faz o que deve fazer. É normal nestes contextos."

Na próxima jornada, com o Arouca, o treinador diz que agora todos estão "focados exclusivamente no campeonato", frisando não ter "dúvidas de que vamos conquistar os primeiros três pontos. É isso que queremos e precisamos, para dar confiança aos jogadores. Vamos continuar a lutar, existe muito campeonato até ao fim e estas quatro finais até à paragem são para conquistar pontos", disse em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

E terminou: "A Taça é importante, mas não é o foco principal do Marítimo. Gostávamos muito de continuar nesta prova, que é especial para todos os clubes, mas o nosso foco, neste momento, é dar pontos à equipa para estabilizar e fazer um campeonato de acordo com os objetivos do Marítimo."