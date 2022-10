Procura "positiva" pelos mecanismos de apoio a empresas 'Alavancar' e 'Re-Abrir'

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, anunciou hoje que está a ser "positiva" a procura pelos programas de incentivo financeiro, denominados 'Alavancar' e 'Re-Abrir', mecanismos de apoio ao tecido empresarial criados pela autarquia.

Durante a inauguração do cabeleireiro 'The Vanity', na Rua das Dificuldades, Cristina Pedra referiu que o número de candidaturas ao 'Re-Abrir' durante este mês duplicou face àquelas que entraram no mês de Julho. Foram já aprovados 12 projectos. A empresa inaugurada este sábado beneficiou deste apoio.

As candidaturas a fundo perdido para os novos incentivos financeiros, cada qual com o montante de 250 mil euros, estão abertas desde o passado dia 28 de Julho.

Após a aprovação dos projectos, os pagamentos são efectuados mediante o comprovativo do investimento feito.

Cristina Pedra sublinhou que desde que o actual executivo tomou posse foi assumido o compromisso "que teríamos sempre apoio para a classe empresarial". E acrescentou: "Nós acreditamos que é através da iniciativa privada que se criam muitos postos de trabalho e rendimento às famílias."

A vice-presidente da CMF garantiu que esta é uma aposta deste executivo liderado por Pedro Calado que é "para continuar até ao final do mandato em 2025".

Após visitar a empresa, Cristina Pedra manifestou-se convicta que, dada a envolvência, as boas instalações e a qualidade dos serviços, estão reunidas todas as condições para ser um projecto "ganhador".

As empresárias assumiram que o apoio 'Re-Abrir' dado pela autarquia "foi determinante para a abertura do negócio, sem o qual seria muito difícil concretizar".

Cristina Pedra aproveitou a ocasião para agradecer ao Balcão do Investidor e ao Departamento de Economia, todo o empenho na divulgação dos sistemas de apoio aos empresários.

O mecanismo de poio designado 'Re-Abrir', do qual beneficiou a empresa, foi criado pela Câmara Municipal do Funchal com o objectivo de incentivar os empresários a abrir o seu negócio pela primeira vez, como também, para quem teve a necessidade de encerrar (durante a pandemia) e quer retomar a actividade.

As candidaturas aos programas de incentivos financeiros criados pela autarquia podem ser efectuadas através do site www.funchal.pt, com o preenchimento do formulário electrónico e submissão dos documentos necessários para o email do Balcão do Investidor, [email protected].