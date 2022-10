Lourenço Vieira venceu 1.ª manga da MX50 na Fajã da Ovelha

Teve início hoje, na Pista da Fajã da Ovelha, na Calheta, com a realização dos treinos livres e da primeira manga da categoria MX50, o programa da última prova do Campeonato Nacional de Motocross, que coincide, igualmente, com a derradeira prova do Campeonato Regional da modalidade.

Na competição dos mais jovens, Lourenço Vieira foi o vencedor da primeira manga, cumprindo um total de nove voltas no tempo de 12 minutos e 4 segundos. Na 2.ª posição classificou-se Matias Sousa, enquanto João Gouveia foi 3.º e Rogério Freitas o 4.º classificado. Todos os pilotos tripularam uma KTM 50.

Amanhã entram em acção as outras categorias.