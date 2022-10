Venda de cimento na Madeira diminuiu no 3.º trimestre

O cimento vendido na Região Autónoma da Madeira decresceu no 3.º trimestre (Julho a Setembro) de 2022 face aos trimestres anterior (Abril a Junho) e homólogo (3.º trimestre de 2021), tanto na quantidade como no valor.

"Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 3.º trimestre de 2022, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) não ultrapassaram as 40,8 mil toneladas, refletindo uma diminuição de 6,5% face ao trimestre anterior (43,6 mil toneladas)", adianta na publicação divulgada esta manhã. "Comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (43,3 mil toneladas), observou-se igualmente um decréscimo, de 5,9%".

Por sua vez, "o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 4,6 milhões de euros, apresentando uma diminuição trimestral e homóloga de 5,9% e de 5,5%, respectivamente", frisa a autoridade estatística regional.

Acresce que no acumulado do ano (Janeiro a Setembro), "a quantidade comercializada de cimento cresceu 6,8% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor de cimento vendido aumentou 7,9%", sintetiza a DREM.