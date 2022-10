Nuno Batista faz balanço positivo um ano após tomar posse no Porto Santo

Assinala-se hoje, dia 14 de Outubro, o primeiro aniversário da tomada de posse da Câmara e Assembleia municipais do Porto Santo, após a eleição autárquica realizada a 26 de Setembro de 2021, que "conferiu à candidatura da Coligação PSD/CDS 'Acredita Porto Santo' uma expressiva vitória", sinaliza a autarquia em nota de balanço, que considera muito positivo.

"Doze meses passados, desde o dia que abraçamos este novo projeto de grande dever e responsabilidade, demos início a um novo ciclo na governação dos destinos do município do Porto Santo", refere Nuno Batista, que assina a nota de imprensa. "Ao longo deste ano, o Município do Porto Santo tem assistido a um ponderado e sólido crescimento e desenvolvimento do turismo, vivido também por quem nele trabalha ou por todos aqueles que nos visitam, mas preparando-o igualmente para os desafios dos próximos anos através da definição e implementação de estratégias que têm nos valores locais, no envolvimento de diversos agentes, na inovação e na ambição algumas das suas principais marcas".

O autarca deixa uma palavra aos munícipes, garantindo que estão ali "para lutar para que existam condições para novos investimentos e oportunidades de negócio, que tragam valor económico-financeiro acrescentado para a nossa ilha", refere. "É importante mitigar e esbater a sazonalidade, atraindo novos mercados turísticos, mas mais do que tudo, é importante melhorar as condições e a qualidade de vida da nossa população", almeja.

E acrescentando, reforça: "São decisivas a capacidade de iniciativa, a energia empreendedora e a coragem dos nossos empresários, comerciantes e trabalhadores, pois estes são a chave, para que a nossa cidade, para que o Porto Santo continue a progredir. Temos o privilégio de viver e trabalhar numa terra com grandes potencialidades, em várias áreas, mas sabemos que a maior e melhor riqueza do nosso concelho são as pessoas e nelas está o nosso maior desafio, precisamos de estar cada vez mais próximos das pessoas, e temos consciência que será necessário um trabalho exigente e rigoroso, em prol das famílias e empresas do nosso concelho. Em cada dia, a nossa obrigação é dar um contributo para que a cidade do Porto Santo evolua e melhore. E é isso que temos procurado fazer em conjunto com todos porto-santenses."

Nuno Batista acredita que "o Porto Santo está num caminho de continuidade, sendo que o objetivo é que a Câmara Municipal e as suas equipas estejam cada vez mais próxima das pessoas, para que tenha uma gestão eficiente, sustentável e responsável. Está a ser feito um trabalho contínuo, exigente e rigoroso para que os serviços se tornem mais modernos, acessíveis à população, serviços mais justos, solidários e transparentes".

O autarca diz que já enfrentaram "alguns desafios", mas que continuam "a apelar à população para a participação cívica e o envolvimento pró-activo para o desenvolvimento do nosso concelho".

Destaca, depois, o que "já foi feito durante este mandato", a saber: "Aprovação da proposta que irá manter o valor do IMI no mínimo (0,3); A criação de um banco de ajudas técnicas, projeto de atribuição de produtos de apoio a pessoas em situação de incapacidade ou dependência; Aprovação da proposta de regulamento do Orçamento Participativo Jovem do Porto Santo e o Fundo de Emergência Social; A criação de uma pala de sombreamento no Cemitério Municipal; Início da recuperação dos nossos miradouros; A criação de uma imagem para o município, mais moderna e apelativa; A realização de exposições, palestras, conferências, seminários, encontros, sessões de esclarecimento e campanhas de sensibilização, em prol do desenvolvimento cultural e ambiental do Porto Santo; Um evento internacional desportivo e apoio a eventos desportivos em várias modalidades."

Assim, "dia a dia, passo a passo, caminhamos em direção ao futuro. Sabemos onde queremos chegar, mas sem dar passos que as nossas pernas não consigam acompanhar, pois os tempos que se avizinham requerem ambição, e não ilusão. Dedicação, e não desleixo. Eficiência, e não desperdício", acreditando que "é com muito esforço e empenho que a nossa cidade continua em desenvolvimento. Hoje muito é aquilo que se encontra diferente e que se reflete, designadamente, em obras recentemente lançadas, ou mesmo já concluídas, num trabalho em conjunto, pelo município e pelo Governo Regional".

Obras que enumera: "O Mercado da Doca; a recuperação da Fonte da Areia; a Unidade de Saúde Local; o empreendimento habitacional jovem; o parque urbano do Ribeiro Salgado; o Centro de Juventude; o Centro Hípico; o projeto dos Bairros Comerciais Digitais; a recuperação dos fontanários; a recuperação do Miradouro da Portela e do Miradouro das Lombas; o Mini-Museu Moinho do Porto Santo; o Centro Interpretativo do Património Rural."

Nuno Batista diz que estes "equipamentos e infraestruturas idealizados, tendo sempre em conta, a interferência positiva na qualidade de vida das pessoas, tendo uma grande aposta na reabilitação dos equipamentos e dos espaços públicos, não esquecendo a educação, a ação social, as políticas sociais, o reforço da sustentabilidade económico-financeira, e a menor carga fiscal para os nossos contribuintes", tem merecido reconhecimento externo à ilha.

"O reconhecimento dos nossos méritos pelas instâncias públicas regionais não passou despercebido ao associativismo desportivo regional", explica. "Prova disso foram as várias provas desportivas que, este ano, já decorreram no nosso município, como a Meia e Mini Maratona do Porto Santo, o Triatlo Olímpico do Porto Santo, o Porto Santo NatureTrail, a Prova de Mar do Porto Santo em Águas Abertas ou ainda no decorrer deste mês o grande evento internacional “Beach Andebol Champions Cup 2022."

Inclusive lembra os prémios internacionais. "Numa década, passámos de Maravilha de Portugal na categoria 'Praias de Dunas a 'segredo mais bem guardado para, agora, sermos galardoados pelo 'European Best Destinations' como tendo a melhor praia da Europa, às distinções, juntam-se a abertura do Porto Santo a novas rotas aéreas e marítimas, beneficiando de uma imagem de tranquilidade e segurança associada a toda a Região Autónoma da Madeira, imagem essa reforçada durante a pandemia".

Terminando, com o reforço de que "a nossa terra é e será sempre a primeira de todas as prioridades", Nuno Batista aproveita o momento, para "agradecer mais uma vez a toda os colaboradores da Câmara Municipal do Porto Santo pelo seu profissionalismo e dedicação, a toda a população pela exigência e compreensão, assim como a todas as entidades, privadas e públicas com quem temos edificado parcerias produtoras de benefícios para a população, estando firmes que o próximo ano, continuaremos a dar particular atenção às grandes mas igualmente às pequenas execuções, também relevantes, pois será um ano de grandes acontecimentos e sucessos para todos os Porto-santenses e para o Município do Porto Santo, continuando todos a Acreditar", conclui.