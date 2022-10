Madeirense Mara lança 'Fado Moço'

Apesar da música chamar-se fado moço, não é um fado. É um apelo à liberdade de expressão, seja ela em que sentido for, tanto na arte como na vida. E tal como a própria música diz: “se não te aceitam não sejas refém, o mundo é louco não ama ninguém.

É assim que MARA (a.k.a Denisa Mara) nos apresenta o seu novo single 'Fado Moço', uma canção surpreendente, com música composta por Mara, Filipe Survival e Xande, letra da própria.

O tema já está disponível em todas as plataformas, enquanto o seu vídeo está disponível hoje no YouTube.

A realização do clipe é de João Correia (Disorder Films) e Xande. Direcção de fotografia de André G. Santos.

Destaque ainda para a coreografia do bailarino António Máximo, acompanhado neste vídeo pela bailarina Marta Ssul.



Depois do lançamento dos singles 'Severa' (Outubro de 2021) e 'Coração de Pedra' (Fevereiro de 2022), Mara surpreende agora com 'Fado Moço', "mais um grande passo nesta aventura que começou precisamente há um ano e que ainda nos irá trazer muitas novidades nos próximos meses".

Sem dúvida, um dos projectos musicais mais inovadores na música portuguesa actual que junta a tradição e a pop mais moderna.

Sobre Mara:

Denisa Mara, natural de Porto Santo, cantora/compositora, licenciada em Educação de Infância, mas que sempre soube que só seria feliz na música. Foi professora por três anos no Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática da Madeira no 1.º Ciclo. Deixou a ilha em 2007 para participar na Operação Triunfo 3 e desde então reside na grande área metropolitana de Lisboa.

Marcou presença no Festival da Canção 2010, foi apresentadora televisiva do “Posto 7” no canal MVM, percorreu todo o circuito de bares de música ao vivo com uma banda de covers e foi back vocal de alguns artistas de renome em Portugal, tais como Dengaz, Agir, Nenny, Filipe Gonçalves.

Em 2018 voltou a participar num talent show, no The Voice e foi depois desta participação que percebeu que o seu próximo passo seria uma carreira a solo com o seu ADN musical.

Em 2020 e em conjunto com os produtores Xande e Filipe Survival, o projecto Mara ganha forma e a madeirense cruza fronteiras musicais, dando alma à sua voz com as letras puras e cruas inspiradas nas nossas raízes.

Desde o fado que nos é intrínseco musicalmente, até ao lado electrónico mais sombrio, usando muito os 808´s do famoso mundo do Hip-Hop.

Afirma que todo o seu percurso foi crucial para a sua formação como artista, bem como na sua consciência e materialização das palavras que quer partilhar com o mundo.

Cresceu a ver a linha do horizonte na sua pequena ilha e a sonhar com a imensidão das possibilidades que o mundo lhe traria. Agora traz-nos mais um tema.