Pedro Calado convida Fátima Lopes para conhecer projecto Habitação Solidária

Foi no decorrer da apresentação do mais recente romance de Fátima Lopes: 'Faz o que o teu Coração Pede', que o presidente da Câmara Municipal do Funchal endereçou o convite à comunicadora, depois desta ter abordado um caso pessoal de intervenção junto de uma pessoa em situação de sem abrigo, que acompanhou em Lisboa.

Um relato emotivo, que motivou Pedro Calado a convidar Fátima Lopes, num futuro regresso ao Funchal, “para conhecer o projecto Habitação Solidária”, uma iniciativa da autarquia que pretende acomodar quatro pessoas em situação de sem-abrigo, “garantindo-lhes um teto e uma ocupação remunerada na autarquia, com o propósito de as reabilitar para a vida em comunidade”.

A esse propósito, o presidente da CMF anunciou também “parcerias com empresas”, para que a reintegração na vida activa possa ser uma realidade, com o envolvimento dos privados.

O livro 'Faz o que o teu Coração Pede' é o nono de Fátima Lopes, e surge porque a autora foi desafiada pelos seus leitores a continuar a história de Sofia, a personagem principal do livro 'Encontrei o Amor onde menos esperava', que antecede este volume.

A história deste livro desenrola-se a partir do tema da escolha, mais propriamente o processo de escolha e o impacto que as escolhas têm na vida. Daí que a autora defenda que a melhor forma para escolher é “seguindo o coração”.