Pedro Calado abre cidade do Funchal a todo o tipo de eventos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebeu, hoje pelas 8h30, a Associação "Vespas Maradas", entidade promotora da Volta à ilha da Madeira. A concentração das Vespas teve lugar na Praça do Município, seguindo-se um 'Madeira de Honra' no Salão Nobre.

Na edição deste ano participam 150 pessoas e 100 motos que irão percorrer cerca de 100 km da Madeira e Porto Santo, durante 3 dias. Vieram 78 motas do Norte, Centro e Sul do País e uma da Itália. Trata-se de uma corrida de lazer e não de velocidade.

No âmbito do Programa de Apoio Financeiro ao Associativismo, este evento "Madeira a Vespar 2022" teve o apoio da CMF em 2.050,00 euros.

O presidente da autarquia realçou a importância deste evento na "divulgação cultural" da cidade e da ilha, além de considerar uma boa oportunidade de convívio e na troca de experiências entre várias gerações.

Pedro Calado sublinhou que a cidade tem eventos todas as semanas o que faz com que seja mais dinâmica.

Na ocasião, o presidente da CMF apelou a "uma mobilidade acessível para todos, feita com elevação, com respeito por todos aqueles que circulam nas nossas estradas, quer seja a pé, de bicicletas, trotinete, mota ou de carro".

A Associação "Vespas Maradas" surgiu da necessidade que um grupo de motociclistas sentiu em se associar de forma a promover o motociclismo realizando eventos desportivos, recreativos, sociais, culturais e iniciativas de defesa das minorias desfavorecidas e igualdade de género.

Neste particular, o presidente do Município do Funchal destacou a importância da iniciativa servir também de exemplo "para elevar o espírito social e acabar com alguns conceitos e estigmas sociais".