População da Camacha lamenta “abandono” por parte dos governantes

A CDU esteve durante esta manhã numa ação de contactos com a população da Camacha, no âmbito da campanha “viver melhor na nossa terra”, para abordar o abandono sentido pelas populações desta freguesia, onde o dirigente da CDU, Duarte Martins, disse que "a CDU é reconhecida como sendo a voz dos que não têm voz, aquela força que defende os direitos dos trabalhadores e da população, e as populações da Camacha têm consecutivamente colocado os seus problemas e anseios que não podemos deixar em claro e é necessário denunciar".

De acordo com o comunista, esta importante freguesia do concelho de Santa Cruz, já teve agências bancárias e já não tem, não tem um banco que seja, nem tem um serviço de Correio Postal condigno - o serviço de Correio Postal é feito na Junta de Freguesia, onde não tem condições nenhumas para o fazer. Só existe uma “caixa multibanco” no centro da Camacha, as outras que existiam fecharam recentemente. Para aquele serviço, as pessoas ou vão ao “Camacha Shopping” ou, então, têm de ir ao Caniço ou ao Santo da Serra.

"É um grande transtorno sempre que alguém necessita de ir ao banco para levantar as reformas e pensões ou abrir de contas, tem de pagar passe, ou ir de táxi, para o Caniço para poderem ter esses serviços", apontou.

Desde 2013, desde que o executivo autárquico JPP tomou posse, tanto na Câmara Municipal de Santa Cruz, como na Junta de Freguesia da Camacha, desde então a Camacha está a ser riscada, pouco e pouco, do mapa. Uma importante freguesia do Concelho, com a sua história e tradição, está a ser assim abandonada e esquecida.

"É de uma falta de respeito para com as suas gentes, que tanto lutaram, tanto trabalharam para que a Camacha fosse uma freguesia com direito ao desenvolvimento, com todas as valências e serviços, para que os seus habitantes vivessem bem e condignamente, o que infelizmente não se verifica! Por outro lado, temos um governo PSD/CDS que só vai à Camacha quando há festas, ou em vésperas de eleições, para a caça ao voto. Na verdade, o acompanhamento às pessoas e o garantir de todas as comodidades às populações é uma miragem", lamenta a CDU.