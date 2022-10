População da Quinta Grande não quer habitação social na freguesia, diz o RIR

Em nota de imprensa enviada às redações, o RIR informa que esteve reunido com alguns populares na Quinta Grande a seu pedido, para abordar a construção de habitação social naquela freguesia, os residentes presentes nem querem ouvir falar no tema, embora digam que já está no terreno a construção de apartamentos sociais.

"Os moradores temem que para a freguesia, venham pessoas que em nada beneficiarão a localidade, que já vai sendo problemática, em questões de insegurança, consumo e tráfico de droga", diz o partido, adiantando que os moradores dizem ser "mais prioritário, a construção de centros de dia, onde poderiam beneficiar os mais idosos e mesmo as crianças, investir na formação das pessoas, dando-lhes novas oportunidades e no apoio aos alunos da localidade".

O Partido RIR pede, assim, transparência na aquisição dos terrenos que irão receber esse tipo de construção, para evitar comentários menos agradáveis, pois a ser verdade o que os populares dizem à boca pequena, as obras poderão até mesmo ter que parar.

Também marcou presença nas Fontainhas naquela freguesia, para falar com os moradores sobre o prometido centro de dia a ser construído na antiga escola, promessa que vai sendo adiada, para dar prioridade a obras que o povo considera menos boas para a localidade.