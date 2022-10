"Vai Pedro Calado passar a vida a assinar protocolos com a Altice?" questiona a IL-Madeira

A Iniciativa Liberal-Madeira (IL-Madeira) questiona se o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, vai "passar a vida a assinar protocolos com a Altice.

É que não tem muito tempo que assinou, como vice-presidente do Governo, com a mesma empresa, outro protocolo que direccionava investimento para a Ribeira Brava. Iniciativa Liberal-Madeira.

Recentemente a CMF assinou um protocolo com a Altice Labs que implicava a criação de um espaço da empresa no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro) dedicado à investigação científica, explica o partido.

Segundo o comunicado enviado, a Iniciativa Liberal refere que na Ribeira Brava, trabalham três pessoas e que "para uma coisa anunciada de forma tão pomposa, não é significativo".

O que se passa com o Altice Labs na Ribeira Brava? Esgotou as ideias? Vai ser transferido para este novo polo no Funchal? Iniciativa Liberal-Madeira.

O partido questiona sobre qual foi o estudo que a Câmara Municipal do Funchal realizou, para levar a cabo um acordo "com uma empresa que teve no ano transacto mais de 2 mil milhões de receitas, isentando-a de pagamento de rendas?"

O que ganham a Câmara e os funchalenses com este acordo? E empregos? Quantos? Existe alguma memória descritiva do trabalho que a E-Games vai fazer? Iniciativa Liberal-Madeira.

A Iniciativa Liberal aguarda respostas às suas questões, contudo crê que terá a "mesma resposta" quando pediram uma reunião à CMF sobre o tema "Ruído e Zona Velha da Cidade".