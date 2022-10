Se não fosse a ligação ao CDS/PP, hoje "não estaríamos aqui", diz Pedro Calado

Se não fosse a ligação ao CDS/PP, hoje "não estaríamos aqui", disse o presidente da concelhia do Funchal do PSD, Pedro Calado, no 1.º Encontro Autárquico do partido, que está a decorrer no Porto Santo.

Em 2017 tivemos o resultado que tivemos, em 2019 conseguimos o que conseguimos e foi um resultado muito positivo, mas foi devido a essa aliança que conseguimos estabelecer uma maioria de governação para a Região". Pedro Calado

Segundo Calado, foi a partir daí que se a Madeira sofreu novamente uma "transformação". No entanto, alertou para que todos tenham a consciência do trabalho que ainda há pela frente.