Governo Regional indisponível para apoiar a instalação de novas escolas do 1º Ciclo

O Governo Regional não vai apoiar o Infantário Cidade dos Brinquedos a criar uma escola do 1º Ciclo, conforme desejo assumido por ocasião das comemorações do 11º aniversário do Infantário. A garantia é do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que à do aniversário e do desafio feito pela empresária proprietária do Infantário, deixou claro que o Governo Regional não vai apoiar projecto para a criação de uma nova escola do 1º Ciclo porque já existe capacidade instalada mais do que suficiente para a procura.

“Neste momento e já alguns anos a esta parte que o Governo [Regional] não apoia instalação de novos estabelecimentos de ensino para esse nível de ensino”, respondeu, quando questionado se o Governo Regional admitia apoiar a criação de escola privada quando tem vido a fechar escolas públicas.

Jorge Carvalho lembra que “a Região e particularmente a cidade do Funchal tem uma capacidade instalada em termos de oferta ao nível do 1º Ciclo que é suficiente e a necessária para a procura”, lembrou. Tal não invalida que todos os projectos pedagógicos sejam “passíveis de serem analisados”, no entanto não faz sentido o erário público apoiar a criação de novo estabelecimento “quando temos escolas e salas suficientes no Funchal para podermos colocar todas as crianças do 1º Ciclo”, reafirmou.

Partindo do princípio de que “todas as pretensões são legítimas”, o governante até admite que possa ser viável esta aposta do privado no 1º Ciclo, tendo em conta a motivação que alguns encarregados de educação têm vindo a demonstrar, mas deixa claro que “investimentos do privado é responsabilidade do privado”. Não obstante, lembra que já há escolas privadas que enfrentam já dificuldade em manter a sua capacidade de funcionamento.