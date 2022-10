CMF vai investir mais de 750 mil euros no Canil Municipal Vasco Gil

Na abertura de um novo espaço municipal, exclusivamente dedicado à Causa Animal, situado bem próximo do centro da cidade, na Rua da Alegria, e que é o cumprir de mais uma promessa, Pedro Calado salientou que será efectuado um investimento superior a 750 mil euros na requalificação do canil municipal Vasco Gil que vai receber obras de remodelação de fundo.

Sobre o espaço hoje aberto, o presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou que a autarquia está a efectuar "um trabalho diário e constante" em prol da Causa Animal, quer com "as associações", mas também em várias frentes, sendo que, neste novo espaço municipal, haverá uma maior proximidade com os munícipes, nomeadamente "no aconselhamento" sobre a adopção de animais, cuidados básicos, controlo da população, colocação do microchip, entre outros, sendo ainda destinado "a pessoas com dificuldades económicas" que queiram esterilizar/vacinar os seus animais, isto em articulação com as Juntas de Freguesia.

Durante a inauguração do novo espaço foi igualmente apresentado o novo site municipal totalmente dedicado à Causa Animal, o https://canil.funchal.pt/ , que tem como principal objectivo melhorar a divulgação e a agregação da informação sobre esta causa, esclarecendo a população sobre procedimentos a ter, quer para adopções, quer campanhas de sensibilização ou vacinação que possam estar a decorrer, quer sobre legislação, animais perdidos, outras informações e contactos de associações zoófilas, clínicas veterinárias, alojamentos para animais, juntas de freguesia, provedoria do animal, etc.