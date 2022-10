Mais de 466 mil vacinas contra covid-19 administradas na RAM em 2021

Em 2021, segundo informação disponibilizada pela Direcção Regional de Saúde, foram administradas na Madeira 577.374 inoculações, das quais 466.098 corresponderam à vacina contra a covid-19 (Comirnaty). Ou seja, 80,7% do total das vacinas administradas no ano passado.

De acordo com a mesma fonte, no âmbito do Plano Regional de Vacinação (PRV) administraram-se 54.370 inoculações, o que traduziu um decréscimo de 4,8% face a 2020 (57.129).

No modo Extra PRV, as inoculações ascenderam a 523.004, sendo 56.906 inoculações de vacinas diferentes da Comirnaty, valor que diminuiu 4,9% comparativamente ao ano anterior (59 865).