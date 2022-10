Vacinação contra a Gripe e a Covid-19 já decorre no Porto Santo

A equipa de vacinação da Madeira chegou esta manhã à do Porto Santo e já está a vacinar contra a gripe e contra a Covid-19 no Centro de Congressos da ilha.

Ao longo do dia de hoje, entre as 9h30 e as 17h00, e amanhã, entre as 09h00 às 16h00, a equipa de vacinação do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) estará no Centro de Congressos do Porto Santo, em regime de porta aberta, para receber os residentes, bem como todos os cidadãos que se encontrem de férias na ilha do Porto Santo e que pretendam receber ou reforçar a sua proteção contra a gripe e/ou contra a Covid-19, de forma segura.

De sublinhar que estas duas vacinas sazonais, contra a Gripe e contra a Covid-19, podem ser administradas no mesmo momento, sendo consensual que a vacinação é segura e igualmente eficaz.

Recorde-se que, este ano, a Direção Regional da Saúde definiu com alvo da campanha contra a Gripe os seguintes grupos: pessoas com idade igual ou superior a 55 anos; doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade; grávidas; profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados; e outras pessoas em contextos específicos, como são exemplo os residentes em instituições, internados em Unidades de Saúde e apoiados no domicílio por equipas de saúde e por outros serviços de apoio domiciliário, reclusos, forças de segurança, profissionais da educação pré-escolar, e profissionais dos tribunais e conservatórias.

O SESARAM relembra que a campanha de vacinação no Porto Santo contou com o importante apoio da Força Aérea Portuguesa que assegurou o transporte da equipa da vacinação e das vacinas em plena segurança.

Portanto, se é residente no Porto Santo e/ou se está de férias na ilha, aproveite esta oportunidade para receber uma proteção adicional contra a gripe e/ou contra a Covid-19, incentiva a autoridade regional de saúde. "A vacinação é importante para a proteção individual, mas também coletiva. Vacine-se, proteja-se a si e aos outros".