Madeira com cinco mortes associadas à covid-19 em Setembro

A Madeira registou cinco mortes associadas à covid-19 e 1 692 casos, revela o boletim informativo sobre a situação epidemiológica da covid-19, no mês de Setembro, na Região Autónoma da Madeira (RAM), disponibilizado pela Direcção Regional de Saúde.

Ainda de acordo com o boletim, a média de casos confirmados de covid-19 é de 56 por dia.

No que toca aos internamentos, a média é de 18 por dia.

Até ao dia 30 de Setembro, foram confirmados um total de 140 988 casos de pessoas infectadas com o vírus. O Funchal continua a ser o concelho com o maior número de infectados, com um total de 60 723. Por outro lado, o Porto Moniz é o concelho com menor número de casos, com 1 073.

Ainda até a essa data, a Região contabilizava um total de 393 mortes associadas à doença. O Funchal é também o concelho onde se regista um maior número de óbitos. Já o Porto Moniz continua a não possuir mortes relacionadas com a covid-19.

O número de recuperados é de 140 198 e a testagem ascende a 2 873 476.