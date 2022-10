Naval Surf celebra contrato a 'Moche'

Decorreu esta manhã, na sede social do Clube Naval do Funchal, a celebração de um protocolo entre o Naval Surf e a 'Moche', marca do Grupo Altice.

O protocolo pretende apoiar a modalidade de surf do Clube Naval do Funchal (CNF), através da formação de jovens, assim como na organização de provas do circuito regional da modalidade.

A cerimónia contou com a presença de José Sequeira, director da empresa MEO, Altice na Madeira, do presidente do Clube Naval do Funchal, António Fontes, assim como do coordenador da modalidade de surf, André Rodrigues.

De forma simbólica de efectivação do acordo entre as partes, foi colado o logótipo da marca 'Moche' pelo presidente do CNF na prancha recentemente adquirida e o logótipo do Naval Surf pelo Jorge Sequeira-