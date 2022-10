Confira os eventos que marcam este sábado

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 91 dias para o termo de 2022.

Iniciativas Regionais

02h00 - Inicio da 6.ª edição do ULTRA Madeira;

09h00 às 13h00 - A Câmara Municipal do Funchal desenvolve actividades no Parque de Santa Catarina;

09h30 - 24º Congresso JSD, no hotel Four Views Monumental;

09h30 - Competição de basquetebol, no pavilhão da Francisco Franco

Entre as 15 e as 17 horas há competição de judo e entrega de prémios no pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo;

10h00 - II Encontro de Voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Castanheiro Boutique Hotel;

10h00 - Sessão de abertura

10h15 - Ponto de situação do voluntariado

11h30 – Serviços disponibilizados pelo NRM-LPCC – Normas e procedimentos para o regresso ao voluntariado

14h30 - Entrega de certificados e insígnias

15h30 - Dinâmica de grupo

17h30 - Sessão de encerramento





10h00 - Inicio 24 HOUR COMICS DAY', no Centro de Juventude - Avenida Calouste Gulbenkian;

10h30 - Miguel Albuquerque estará na apresentação pública de mais um projecto habitacional a custos controlados

Rua Cónego Dr. Agostinho Gomes - Santo António;

10h30 - Iniciativas Política CDU, no Caminho da Cova Funda, sítio do Ribeiro Serrão - Camacha;

11h00 - Oficina de Desenho 'Ver, ouvir e desenho em harmonia', no Museu de Arte Sacra Funchal;

11h00 - Iniciativa política Bloco de Esquerda "Demais é demais!", no Hipermercado Continente São Martinho;

11h30 - Cerimónia comemorativa do 186.º aniversário da Zona Militar da Madeira;

14h00 - Inicio do 'XXVIII Troféu de Orientação Clube Aventura da Madeira;

14h30 - Formação 'Maneio Clínico das Doenças Endócrinas Mais Comuns no Cão e no Gato', com o orador Rodolfo Oliveira Leal, no Auditório da Junta de Freguesia de Santo António;

15h00 - Iniciativa da UMAR Madeira (União de Mulheres Alternativa e Resposta) para assinalar o Dia Internacional da Pessoa Idosa;

15h00 - PS - Iniciativa "Saber Ouvir", no Centro de Congressos do Casino da Madeira;

15h00 - CD 1.º Maio - FC Serpa da Taça de Portugal, no Campo do 1.º de Maio - Palheiro Ferreiro;

15h00 - Marítimo - Nacional do Campeonato Nacional da I Divisão de Juniores, no Complexo Desportivo do Marítimo;

15h00 - CAB - Ovarense da Liga masculina, no Pavilhão do CAB;

16h15 - Apresentação pública Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, no Jardim de Santa Luzia;

18h00 - Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Centro de Congressos da Madeira;

18h00 - Andorinha-Pontassolense em veteranos, no Campo do Andorinha;

21h00 - Concerto 'Atrás da lua o luar' , no Teatro Baltazar Dias;

52.º Aniversário da CGTP-IN - União dos Sindicatos da Madeira.

Efemérides

1833 -- Morre, aos 80 anos, a cantora lírica portuguesa Luísa Todi. 1856 - Primeira edição de "Madame Bovary", de Gustav Flaubert, na Revue de Paris.

1927 -- É lançada a revista Vogue, editada pela Aillaud e Bertrand.

1936 - Guerra Civil de Espanha. O líder da revolta antidemocrática, Francisco Franco, é nomeado Chefe de Estado.1949 - Mao Tse Tung proclama a República Popular da China. 1958 - Entrada em funcionamento da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos.

