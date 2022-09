Astrónomos da Madeira promovem evento ‘100 horas de astronomia’

No próximo sábado, entre as 20:15 e as 23:30, os astrónomos da Madeira promovem um evento de observação astronómica designado por ‘100 horas de astronomia’ a ter lugar na casa do Areeiro, Chão do Areeiro, caso existam condições meteorológicas favoráveis.

As 100 horas de Astronomia é uma iniciativa da União Astronómica Internacional que, durante 100 horas consecutivas, entre o dia 1 e 4 de Outubro, são desenvolvidas diversas atividades para o público em geral quer a nível regional, nacional e internacional - veja mais informações aqui.

São centenas de ações agendadas em diversas áreas geográficas do planeta e desenvolvidas por astrónomos amadores e profissionais ou vice-versa, verdadeiros interessados pela comunicação de ciência para partilha do conhecimentos e do entusiasmo pela vertente da ciência do espaço.