Associação de Professores da Madeira promove seminário 'Uma Escola em (Trans)Formação'

A secção da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP) vai promover a 21 de Outubro (sexta-feira) a VIII edição do seminário da ANP com o tema 'Uma Escola em (Trans)Formação' no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, que contará com a presença de mais de 200 educadores e professores.

Desde a sua implementação na Região, a ANP promove anualmente um seminário com um tema ligado à educação regional e nacional. Após dois anos e meio de interregno devido à pandemia da covid-19, o evento regressa com um painel de excelência para retomar o sucesso que tem vindo a ter no panorama regional ao longo dos anos.

No seminário, a ANP lança a reflexão sobre os desafios impostos à escola em '(Trans)Formação' nas mais diversas áreas, com olhar sobre o passado, presente e futuro.

A Associação Nacional de Professores considera que a missão dos educadores e professores e os resultados do seu trabalho adquirem hoje em dia "um carácter de alto valor estratégico para a sociedade e para a própria pessoa, pelo que a aprendizagem de técnicas de desenvolvimento pessoal por parte do educador e professor é essencial para promover o sucesso da escola e a sua '(trans)formação'".

Como estamos a viver tempos de grandes mudanças, num mundo altamente competitivo e em constante transformação, e as escolas, bem como outras instituições, precisam actualizar-se continuamente, por isso, hoje, a sociedade exige profissionais cada vez mais preparados e que se habituem a uma rotina que inclua formação contínua, busca pela inovação, criatividade e postura empreendedora. ANP Madeira

O evento contará com oradores das mais diversas áreas que vão apresentar vários painéis, como 'Escola: os problemas de sempre e as pedagogias ditas do século XXI' com o professor Santana Castilho, que fará uma análise sobre a política para a educação dos últimos tempos, confrontando problemas com propostas pedagógicas ditas modernas.

Estarão também presentes Rómulo Neves, coordenador da APPI – RAM, João Casanova de Almeida, ex- secretário de estado do Ensino e Administração Escolar, Eduardo Carqueja, director do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, José Morgado, director da Inspecção Regional de Educação, Rosalina Veiga, mestre em Educação e Natividade Santos, doutorada em Novas Tecnologias e docente no Agrupamento de Escolas à Beira Douro.

As inscrições para o evento terminam a 16 de Outubro no sítio da internet da ANP ou na sede regional.

Para a sessão de abertura, estão confirmadas as presenças do secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, a vereadora de Educação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, a presidente da Direcção Nacional da ANP, Paula Carqueja e o presidente da ANP – Madeira, Luis Alves.