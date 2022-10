Fazendo um "balanço positivo" daquela que tem sido a actuação da Junta de Freguesia do Porto Santo, a presidente Joselina Melim assumiu, esta quarta-feira, na sua intervenção durante o 1.º Encontro Autárquico do PSD Porto Santo, a sua vontade em "fazer mais e melhor" pela população e pela preservação dos valores, costumes e tradições locais, fazendo questão de sublinhar que o trabalho desenvolvido só foi possível de concretizar graças ao apoio e à colaboração da autarquia.

Entre outras actividades de natureza social e cultural, a presidente da Junta de Freguesia destacou o Concurso de Vinhos do Porto Santo, o Encontro Internacional de Folclore, o Festival Infantil de Vozes e, mais recentemente, a Mostra de Pão Tradicional Porto-Santense.

Eventos impossíveis de levar a cabo sem o apoio e a colaboração do Município. Joselina Melim

Conforme salienta, são iniciativas que marcam a agenda da ilha e que se assumem como parte integrante de uma intervenção que vai muito mais além e que assenta no apoio social e directo às famílias, na Universidade Sénior, na área educativa e no apoio aos estudantes universitários e às escolas na aquisição de material, trabalho esse que, no que respeita ao apoio social, acabou por ser reforçado na altura da pandemia, com a Câmara Municipal a delegar competências na Junta de Freguesia através dos contratos inter-administrativos.

Assumindo ter um Orçamento que ronda, em média, 160 mil euros anuais – e destacando o facto da Junta de Freguesia não ter dividas por saldar e ter as contas com saldo positivo – Joselina Melim assumiu não ter dúvidas de que “com os poucos recursos que a Junta tem, tem sido feito muito trabalho”, mas ambiciona fazer ainda mais, em beneficio do Porto Santo. Isto mesmo quando considerou que, na actual conjuntura, o Pacote de Medidas previstas pelo Partido Socialista “é francamente mau”.